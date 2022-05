Kein Lichtblick für Beustertorbrücke: Seehausen muss Fördergelder ausschlagen

Seehausen - Das ist für eine finanzschwache Kommune wie Seehausen besonders bitter.

Weil sie die Mittel aus dem Hochwasserschadensbeseitigungsprogramm, das das Land nach der Flut von 2013 aufgelegt hat, nicht verbauen kann, muss die Hansestadt jetzt endgültig 170.000 Euro Fördergeld ausschlagen. Die Summe war für die Ufersanierung an der Beustertorbrücke bestimmt.

Das Prozedere nahm 2019 seinen Lauf, als die Aland-Querung beim turnusmäßigen Hauptgutachten wegen der Schäden am Ober- und Unterbau so schlechte Noten bekam, dass sie nicht mehr nur für Kraftfahrzeuge, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt werden musste. Alle Planspiele für die Sanierung, selbst für den Abriss der Brücke am letzten noch erhaltenen Stadttor scheiterten an den Finanzen. Die Böschung ohne die Brücke „anzufassen“ würde die Stadt zwar praktisch nichts kosten, weil die Förderung vom Land zu 100 Prozent ausgereicht wird, wäre am Ende aber doch Verschwendung von Steuergeldern, stellten die Mitglieder des Fachausschusses um Willi Hamann fest und stimmten deshalb der Beschlussvorlage zu.

Alle Versuche, das Geld zwar vor Ort, aber für die Lösung des Brückenproblems zu verwenden, schlugen fehl. Das haben Verwaltung und Kommunalpolitik inzwischen schriftlich. In einem Schreiben aus dem Landesverwaltungsamt heißt es dazu unter anderem sinngemäß, dass die Schäden an der Beustertorbrücke nicht beziehungsweise nicht mehr in Zusammenhang mit dem Hochwasser vor acht Jahren gebracht werden können. Selbst wenn die verantwortlichen alle Augen zudrücken würden, wäre der Zuschusstopf jetzt leer, heißt es abschließend.

Dass die Uferböschung am Beustertor nicht ganz der DIN entspricht, wird wahrscheinlich den wenigesten Passanten auffallen. Schmerzhafter ist da schon, dass die Aland-Querung nur noch eine sogenannte So-da-Brücke ist.

Dass das Hochwasser 2013 die Uferböschung am Beustertor in Mitleidenschaft gezogen hat, erkennt das Land an. Die Alandbrücke ist indes nicht Teil des Förderbescheides. Foto: Ralf Franke