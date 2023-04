Die von den Nazis ermordeten Dr. Albert Steinert aus Seehausen und Ewald Fredrich aus Wahrenberg sollen nicht in Vergessenheit geraten. Mit Gedenkstätten, aber auch mit lebendiger Erinnerungskultur wie am Sonntag.

Seehausen/Wahrenberg - Heute vor 78 Jahren wurde mit dem Einmarsch der Amerikaner am Aland das Ende des Zweiten Weltkrieges auch für Seehausen eingeläutet. Am 13. April 1945 machten sich der Seehäuser Arzt Dr. Albert Steinert und der Wahrenberger Bürgermeister Ewald Fredrich nach Wittenberge auf, um den Artillerie-Beschuss der Stadt durch deutsche Truppen zu verhindern. Auf der anderen Seite der Elbe fielen die Parlamentäre SS-Truppen in die Hände und wurden am 14. April wegen angeblichen Hochverrates standrechtlich im Nähmaschinenwerk erschossen.