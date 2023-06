Weil die Frauen aus Losenrade beim Feuerwehrsport derzeit nur wenig Konkurrenz in ihrem Einzugsgebiet haben, räumten sie beim Seehäuser Verbandsgemeinde-Ausscheid in Pollitz am Sonnabend auch kräftig ab. Trotzdem legten sie sich nicht nur beim Löschangriff mächtig ins Zeug.

Foto: Ralf Franke