Die Feuerwehren erleben eben die stressigste Zeit im Jahr. Getreideernte und die Trockenheit sorgen für Daueranspannung. Auch in und um Seehausen häufen sich die Einsätze. Bislang konnte Schlimmeres verhindert werden.

Seehausen - Angesichts der laufenden Getreideernte sowie großer Trockenheit in Wald und Flur haben die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Seehausen in ihrem fast 440 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet derzeit gut zu tun. Und wenn sie nicht zu Lösch- oder Hilfseinsätzen ausrücken, sind die Ehrenamtler in angespannter Dauerbereitschaft.