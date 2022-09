Seehäuser Hindernis-Detektive in Aktion

Ausgerüstet mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, Blindenstock und Simulationsbrillen machten sich Freunde des Stammtisches „Seehausen barrierefrei“ jetzt wieder auf Hindernissuche in der Hansestadt.

