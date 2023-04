Haushalt Seehäuser Kommunen ächzen unter Inflation

Am kommenden Dienstag soll der 2023er Haushalt der Verbandsgemeinde Seehausen beschlossen werden. Bis die fünf Mitgliedsgemeinden ihre Pläne verabschieden, wird noch einige Zeit vergehen. Was alle Zahlenwerke verbindet: Die Situation ist noch deutlich angespannter als in den Vorjahren.