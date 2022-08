Seehäuser Krankenhaus muss der ländlichen Region erhalten bleiben

In den 130 Jahren seines Bestehens erlebte das heutige Agaplesion Diakonie-Krankenhaus Seehausen viele Erweiterungen, Anbauten, eine Aufstockung und Sanierungsmaßnahmen, um den heutigen Stand zu erreichen.

Seehausen - Das Agaplesion Diakonie-Krankenhaus Seehausen gibt es am jetzigen Standort am südlichen Stadtrand seit 130 Jahren. Das Ereignis wurde am Mittwochnachmittag mit einer Feierstunde begangen, zu der die Geschäftsführung neben den Seehäuser Mitarbeitern, ehemaligen Kollegen auch Vertreter des Mutterkonzerns, aus Politik und Verwaltung, von Krankenkassen und Kooperationspartnern sowie noch einige mehr begrüßen konnte.