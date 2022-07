Seehäuser Senioren verabschieden sich von der Aktion Offener Garten

Doris und Hans-Walter Riekehr wollen ihren weit bekannten Garten in Seehausen künftig nicht ganz einsam, aber mit weniger Rummel genießen. An ihrem Lieblingsplätzchen, wo die Kiwis in den Pavillon wachsen, werden sie sich gern an viele Besucher und interessante Gespräche der vergangenen zehn Jahre erinnern.

Foto: Ralf Franke