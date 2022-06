Senioren-Tagespflege „Heidestube“ in Klein Schwechten kommt mit Schwung durch die Krise

Die Senioren-Tagespflege „Heidestube“ in Klein Schwechten war gerade super angelaufen, als Corona kam. Doch die Pandemie schweißte die drei Schwestern Karsta Büttgen (50), Sandra Ryll (52) und Margrit Schröder (31) nur noch mehr zusammen.

Die laute Volksstimme-Lektüre gehört zum Ritual in der „Heidestube“ Klein Schwechten. Karsta Büttgen: „Lokales ist beliebt, der Witz des Tages, das Horoskop und Mord und Totschlag.“

Klein Schwechten - Sie bereuen nichts. Nicht, dass sie nach vielen Auswärtsjahren in Düsseldorf wieder in ihre altmärkische Heimat gekommen sind. Nicht, dass sie sich im Mai 2018 gemeinsam in ihrem Heimatdorf Klein Schwechten mit der Senioren-Tagespflege „Heidestube“ selbstständig gemacht haben. Und dennoch: Ein Zuckerschlecken waren gerade die letzten eineinhalb Jahre nicht.