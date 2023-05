Die 16-Jährige Anna Hinkelmann (Mitte) stellte beim Siebenkampf in Filderstadt (Baden-Württemberg) in ihrer Altersklasse U 18 einen neuen deutschen Rekord auf. Die Osterburgerin, die viele Jahre in Arneburg trainierte, geht seit vier Jahren für den SV Halle an den Start.

Foto: Gesine Schenk