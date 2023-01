Einsatz-Bilanz Silvester verlief für die Feuerwehren in Osterburg und Seehausen weitgehend ruhig

Zum Jahreswechsel waren in der Region Osterburg/Seehausen nur wenige Feuerwehren gefordert. Dass überhaupt Einsatzkräfte ausrücken mussten, lag vor allem am Wind. Und an einer Nachricht über einen mutmaßlichen Brand in Bretsch.