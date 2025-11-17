In Osterburg will die Verwaltung eine Liste abschaffen, die über zehn Jahre lang regelte, wo zuerst gebaut wird. Politikern aus den Dörfern stößt das bitter auf. Nun muss der Stadtrat entscheiden.

Für viele Baustellen, die auf Osterburgs Prioriätenliste ganz oben stehen, fehlt das Geld. Auch beim neuen Feuerwehrstützpunkt in Rossau war das lange so.

Osterburg. - Wo das Geld zuerst ausgeben, wenn es doch viel zu knapp ist? Über diese Frage wird in Osterburg jedes Jahrs auf Neue diskutiert. Bisher hilft eine Prioritätenliste per Punktesystem bei der Entscheidung. Dass die Verwaltung diese Liste nun abschaffen will, stößt Politikern aus den Dörfern bitter auf. Nach einer überraschenden Patt-Situation im Hauptausschuss muss am Dienstag der Stadtrat entscheiden.