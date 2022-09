So will Osterburg Strom und Heizkosten sparen

Noch ist der Saal des Verwaltungsgebäudes an der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg offen. Ende Oktober wird er stillgelegt.

Osterburg - Nur noch wenige Tage, dann wird es in Osterburg und Umgebung um 23 Uhr zappenduster. Ab Oktober schaltet die Einheitsgemeinde eine Stunde vor Mitternacht ihre Straßenbeleuchtung ab. Abgesehen von einigen Ausnahmen, wie beispielsweise an Kreuzungen, bleibt das Licht bis um 4 Uhr morgens aus. Obgleich ihre Straßenbeleuchtung bereits komplett auf LED umgestellt ist, will die Kommune so Strom sparen, sagt Bürgermeister Nico Schulz. Und das ist nur eine Maßnahme. Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde im Rathaus ein ganzes Paket geschnürt.