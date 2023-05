Pläne für Solarparks gibt es mittlerweile in allen Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde Seehausen. Aber nicht alle können am Ende umgesetzt werden, wie auch Geestgottberg zeigt.

Westlich der Bahnlinie in Richtung Bundesstraße war bei Eickerhöfe ein rund zehn Hektar großer Solarenergie-Park vorgesehen. Die Pläne werden aber erst einmal zu den Akten gelegt.

Geestgottberg - Mit dem Einläuten der Energiewende herrscht auch in der Verbandsgemeinde Seehausen in Sachen Solarparks eine gewisse Goldgräberstimmung. Es gibt keine Mitgliedskommune, in der Planungsbüros, Investoren und Flächeneigentümer nicht schon mehr oder weniger konkrete Pläne für alternative Energiegewinnung ins Gespräch gebracht hätten.