Ein Sommerfest ging auf dem Erxlebener Sportplatz über die Bühne. Zu den Höhepunkten zählte ein Fußballturnier.

Erxleben l Erst Ende Juli wurde Steffen Seifert zum Ortsbürgermeister von Erxleben gewählt. Bereits am Sonnabend hatte er in diesem Amt seine ersten Termine wahrzunehmen. So ging es am Vormittag zu Ludmilla Quack. Die Erxlebenerin, die sich über Jahre als Chorleiterin engagiert hatte und auch heute noch mit den Frauen in der Volkssolidarität singt, hatte zum 80. Geburtstag eingeladen.

Am Nachmittag stand dann eine Sause am Erxlebener Sportplatz auf dem Plan. Freizeitfußballer aus dem Dorf hatten die Organisation übernommen und bekamen dabei tatkräftige Unterstützung vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr aus Polkau, der schon rechtzeitig das kleine Festgelände vorbereitet hatte. Polkauer Frauen bauten ein Kuchenbüfett auf und die Erxlebener Windpark GmbH und Co Kg brachte sich mit einem nicht unerheblichen Geldbetrag ein. Abseits der Fest-Finanzierung werden mit diesen Geldern aber auch die Fußballer und der genannte Förderverein aus Polkau unterstützt.

Bei der kleinen Sause war zudem Linda Dörnbrack vor Ort. Beim Internationalen Bund in Osterburg im Rahmen der mobilen Kinder- und Jugendarbeit tätig, kümmert sie sich alle 14 Tage in Erxleben um Freizeitangebote für die Kinder des Dorfes. Da wird gebastelt, gespielt, aber auch Ausflüge stenden auf dem Programm. Für das Sommerfest hatte sie verschiedene Bastel­utensilien mitgebracht und schnell die Kinder auf ihrer Seite. Ihr Angebot zur Freizeitgestaltung gilt übrigens auch für die gesamte Einheitsgemeinde Osterburg, gerne würde sie Kindern auch in weiteren Orten Angebote unterbreiten. Genauere Auskünfte gibt sie dazu unter der Telefonnummer 0151/51 15 04 94.

Bilder Erxleben gegen Polkau lautete die erste Begegnung. Außerdem nahm eine Dobbruner Mannschaft an dem kleinen Turnier teil. Foto: Jörg Gerber



Fußballer zeichneten für die Organisation der Sause verantwortlich. Und so wurde selbstverständlich auch gekickt. Mannschaften aus Erxleben, Polkau und Dobbrun standen sich in einem kleinen Turnier gegenüber. Während die Freizeitsportler dem runden Leder nachjagten, saßen die Gäste im schattigen Zelt bei Kaffee und Kuchen. Die Kinder wurden von Linda Dörnbrack beschäftigt oder konnten auch in der aufgestellten Hüpfburg toben. Später gab es auch Freibier und Deftiges vom Grill.

Schon in wenigen Tagen sind die Fußballer übrigens erneut aktiv. Für Freitag, 9. August, wird zu einem weiteren Fußballturnier eingeladen. Ü-60- Mannschaften werden dabei gegeneinander antreten. Fünf Teams haben bereits zugesagt. Natürlich sind auch am Freitag Zuschauer sehr gern gesehen.