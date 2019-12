Der Rotary-Club Stendal hat den Idener und Goldbecker Grundschülern Bücher gespendet. Da war die Freude groß.

Iden/Goldbeck l Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aus Iden und Goldbeck erhielten kürzlich neue Bücher: Mit Susann Schwarzlose und Henning von Katte von Lucke waren zwei Mitglieder des Rotary-Club Stendal an den Einrichtungen, um die Mädchen und Jungen der zweiten, dritten und vierten Klassen mit interessanten Büchern zu erfreuen. „Wir haben auch dieses Jahr das Projekt ,LLLL' -Lesen Lernen Leben Lernen - an den Schulen in der Altmark ins Leben gerufen“, sagt Susann Schwarzlose.

„Wir scheuen für dieses Programm keine Kosten und Mühen und freuen uns jedes Jahr darüber, wie positiv dies aufgenommen wird.“ Neben den Bücherpräsenten gab es zusätzlich pädagogische Arbeitshefte zur Gestaltung und Auswertung des Gelesenen für den jeweiligen Lehrer.