Die Osterburger Tennisspieler können ihren Sport bald ganz jährig betreiben. Ein Spielfeld wird dank Förderung zum Allwetterplatz umgebaut. Es soll schon in Kürze losgehen.

Spielfeld in Osterburg wird zum Allwetter-Platz umgebaut

Osterburg - „Das Geld ist zugesagt. Wir warten nur noch auf den schriftlichen Bescheid vom Landesverwaltungsamt. Dann kann es mit dem Bau unseres Allwetterplatzes los gehen“, sagte Jürgen Dietrich, Vereinschef vom Tennisverein Osterburg 05, am Sonnabend am Rande des Frühjahrsputzes auf dem Areal an der Bleiche. Dietrich rechne Ende März damit.