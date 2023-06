Die Knirpse der Lichterfelder Kita „Wischezwerge“ haben zwar selbst ein schön gestaltetes Areal. Aber den neuen öffentlichen Spielplatz vor der Haustür werden sie auch regelmäßig nutzen. Das war nach der Übergabe des Platzes am Mittwoch schnell klar.

Lichterfelde - Als der frisch gewählte Bürgermeister Willi Hamann vor rund

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

fünf Jahren seinen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde „Altmärkische Wische“ aufnahm, stand der Wunsch nach einem Spielplatz in den Reihen der Kommunalpolitiker nicht unbedingt an erster Stelle.