Die energetische Sanierung der Sporthalle Goldbeck verläuft nach Plan.

Goldbeck l Die Goldbecker Sporthalle putzt sich heraus. Die verantwortlichen Firmen sind bei ihren Arbeiten zügig vorangekommen, so dass die Mitglieder des Sportvereins „Blau-Gelb“ sicherlich bald wieder „auf die Platte“ können. „Drinnen sind wir durch“, betont der verantwortliche Planer Michael Wege.

Die Gemeinde investiert in die gegenüber der Sekundarschule und dem Neubau der Grundschule liegende Sporthalle, die sich über eine umfangreiche Sanierungskur freuen darf. Der Planer nennt den Modernisierungsprozess kurz und knapp „energetisches Einpacken der Hülle“. Die im Frühjahr begonnenen Arbeiten würden sich am Anfang der Zielgeraden befinden. Der Fassadenbauer wird für den Abschluss des rund 800 000 Euro teuren Vorhabens sorgen. Michael Wege geht davon aus, dass er „vier, fünf Wochen benötigt“. Somit sind die Arbeiten Ende August beendet. Pünktlich zum Schulbetrieb. Am 27. August ist Start für die Schüler. Zwei Tage später werden die Abc-Schützen an den Schulbänken Platz nehmen. Eine mögliche Einschulungsfeier könnte in der Sporthalle stattfinden.

Das an der Friedrich-Ebert-Straße liegende Gebäude hat sich äußerlich bereits gewandet. Fenster und Türen erhielten einen gelben Ton. Und auch blaue Elemente werden noch folgen, was zur Folge hat, dass die Vereinsfarben des Goldbecker Sportvereins berücksichtigt werden und für jeden sichtbar zu sehen sein werden.

Hygiene-Konzept als Erste eingereicht

Im Inneren der Halle konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Dieser Bereich musste eingerüstet werden, da die Elektrofirma die Lichtanlage inklusive Deckenstrahler auswechselte. „Wir haben komplett auf LED umgestellt“, sagt der Planer. Dieses ist natürlich auch dimmbar. Alle Räume – auch die des Sozialtraktes – sind seit der Auswechslung auf Energiesparmodus.

Zu Beginn des Vorhabens erhielt die Goldbecker Sporthalle ein neues Dach: Die alte Dämmung aus den 90er Jahren wurde entfernt. Eine neue wurde auf der kompletten Dachfläche aufgebracht. Fenster und Türen sind ebenfalls neu, sind mit entsprechendem Wärmeschutzglas ausgestattet. Neben der Fassadendämmung und einer neuen Zwischendecke erfolgte auch der Einbau eines Behinderten-WC, natürlich barrierefrei, so der Planer.

Der amtierende Bürgermeister Gunnar Falk ist froh, dass sich die Arbeiten im Zeitplan befinden. Übrigens favorisierte der Goldbecker Gemeinderat das Outfit der Sporthalle. Damals präsentierte Planer Michael Wege zwei Varianten: ein eher schlichtes Grau und die nun realisierte mehr farbenfrohe Gestaltung mit blauen und gelben Tönen. Den Goldbecker Sportverein, der übrigens im nächsten Jahr auf 100 Jahre blicken kann, freuts.

Die Sportlerinnen und Sportler des Vereins stehen in den Startlöchern. Sie hoffen, dass sie im kommenden Monat wieder die Halle nutzen und somit ihrem Hobby nachgehen können. Laut Gunnar Falk hatten die Tischtennis-Akteure als Erste das Hygiene-Konzept eingereicht.