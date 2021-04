Sportler aus Goldbeck sagen die Party anlässlich des 100-jährigen Bestehens ab

Goldbeck. Der Sportverein Blau-Gelb Goldbeck wird in diesem Jahr das große Jubiläum nicht feiern. Die Ungewissheit in der aktuellen pandemischen Lage, die eine Planung kaum möglich mache, sei zu groß. So entschied sich der Vorstand dazu, die Party abzusagen, informierte Blau-Gelb-Vorsitzender Jörg Spanier.

In diesem Jahr können die Mitglieder des Goldbecker Sportvereins auf ein historisches Datum blicken: Vor 100 Jahren wurde ihr Verein aus der Taufe gehoben. Das Datum ist auch ein Teil des Namens: SV Blau-Gelb 21. Die Gründungsversammlung fand am 6. Februar 1921 im Dobberkauschen Saal statt.

Die Sportlerinnen und Sportler aus Goldbeck und den Nachbardörfern, die sich beim SV „Blau-Gelb“ wohl fühlen und ihrem Hobby nachgehen, wollten das Jubiläum groß feiern. Das Wochenende wurde bereits im vorigen Jahr auserkoren. Am 16. Und 17. Juli wollten die Vereinsmitglieder darauf anstoßen. „Am 16.6. war eine interne Festveranstaltung mit geladenen Gästen vorgesehen“, sagte Spanier. Einen Tag später sollte die Party fortgesetzt werden. Mit einem Tanzabend. „Die Band Tick2 Loud“ hätte bereits zugesagt. Für beide Tage hatte der Sportverein die Zuckerhalle reserviert. Nun der Ausfall. „Uns blieb keine andere Wahl.“ Wie auch andere Veranstalter sagen die Goldbecker das Ereignis für dieses Jahr ab. Der Vorstand befasste sich auch mit einem späteren Party-Wochenende in diesem Jahr, sieht aufgrund der Situation jedoch ebenfalls Probleme. Wie Jörg Spanier betonte, wird die Party auf jeden Fall nachgeholt. Im nächsten Jahr.

Die Sportler des SV Blau-Gelb sind unter anderem im Fußball, Handball, Gymnastik, Kegeln, Volleyball und Kegeln organisiert. Sie hoffen, bald die neusanierte Sporthalle nutzen zu dürfen. Dach, Türen, Fenster, LED-Beleuchtung, Akustikwände und Sanitäranlagen sind neu. Das Gebäude, das sich gegenüber der neuen Grund- und der Sekundarschule befindet, fällt mit seinen äußerlichen blau-gelben Farben auf. Und auch das Logo des Sportvereins Blau-Gelb prangt nun mitten auf dem Hallenparkett.