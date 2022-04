Stadt in der Altmark bekommt riesige Königs-Statue aus Kupfer

Der Künstler brachte die teure Metall-Skulptur persönlich vorbei. Sie steht sogar schon an ihrem festen Standort.

Die Heinrich-Statue, bevor sie verhüllt wurde – am Karsamstag wird sie auf dem Burgberg Arneburg eingeweiht.

Arneburg - Die Heinrich-Statue ist in Arneburg eingetroffen. Die Figur, die Künstler Eckhard Herrmann aus Eberswalde in seinem Atelier für die Stadt anfertigte, steht bereits an ihrem ausgewählten Standort.