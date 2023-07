Stadt in der Altmark muss noch auf Jugendbeauftragten warten

Mädchen und Jungen haben im Sommer 2022 Spaß bei einem Fest in der Innenstadt von Osterburg. Auch für solche Angebote soll der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt zuständig sein.

Osterburg - Möglichst mit Beginn des neuen Unterrichtsjahres 2023/24 sollte in der Osterburger Verwaltung ein Beauftragter für Kinder und Jugendliche seine Arbeit aufnehmen.

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde hatte sich 2023 einstimmig dafür ausgesprochen, zur Finanzierung der anvisierten Halbtagsstelle Fördergeld aus dem Programm „Demografie – Wandel gestalten“ zu bekommen.

Doch diese Erwartung der Kommune ist bislang nicht aufgegangen. Grund: Vom Geldgeber, der Landesinvestitionsbank, gebe es noch keine Förderzusage, sagt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) auf Volksstimme-Nachfrage. Damit ist eine Anstellung bis zum Schuljahresbeginn bereits vom Tisch, lässt der Beauftragte für Kinder und Jugendliche bis auf Weiteres auf sich warten. Anke Müller, Amtsleiterin für Demografie und Verwaltungssteuerung im Osterburger Rathaus, hat die Hoffnung auf einen Startschuss noch in 2023 zwar nicht aufgegeben. Wahrscheinlicher sei aber wohl 2024, fügt die Amtsleiterin hinzu. Denn zum einen benötige die öffentliche Ausschreibung der Stelle Zeit, zum anderen sei zu berücksichtigen, dass die Wahl der Stadt womöglich auf eine Person fällt, die schon in einer Anstellung ist. Dementsprechend wären in diesem Fall, auch Kündigungsfristen zu beachten.

Voraussetzung für die Aufnahme der Personalsuche sei aber die Förderzusage. Die Stadt erhofft sich aus dem Programm „Demografie – Wandel gestalten“ bis zu 80 000 Euro, die Förderquote liegt bei 80 Prozent. Dieses Geld soll über den Zeitraum von zwei Jahren bei der Finanzierung der Halbtagsstelle mit helfen. Wird die Unterstützung nach Osterburg überwiesen, geht die Kommune die Verpflichtung ein, einen Beauftragten für Kinder und Jugendliche mindestens fünf Jahre zu beschäftigen. Sein mögliches Aufgabenfeld ist groß. Der Beauftragte soll unter anderem Meinungen und Ansichten junger Osterburger ins Rathaus transportieren, nah am Menschen arbeiten und Verbindungen zu Schulen, Kinder- sowie Jugendeinrichtungen in der Stadt aufbauen.

Auf der Straße Ansprechpartner und somit ein Art „Streetworker“, abseits davon könnte der Beauftragte Sprechstunden für Kinder, Jugendliche und Eltern anbieten sowie Jugendliche per Projektarbeit motivieren, selbst aktiv zu werden. Denkbar ist zudem, dass der Beauftragte für Kinder und Jugendliche Aktivitäten wie Kinderfeste und Sportveranstaltungen in Osterburg und Umgebung organisiert.