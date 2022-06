Stadt Osterburg lenkt ein: Übernahme der privaten Garagen auf kommunalem Grund ist vom Tisch

In den Diskussionen um die Zukunft der privaten Garagen, die in der Einheitsgemeinde Osterburg auf kommunalem Boden stehen, vollzieht die Stadt eine Kehrtwende. Damit ist die von der Einheitsgemeinde für den 1. Januar 2023 angekündigte Übernahme der Garagen vom Tisch.

An einer Fassade auf dem Garagenhof III am Rand des Wohngebietes An der Golle haben Garagenbesitzer dieses Schild angebracht. Auf ihre Forderung, die Garagen zu behalten, geht die Stadt ein.

Osterburg - „Wir wollen unsere Garagen behalten“: So steht es in roten Buchstaben an einer Garagenmauer auf dem Hof III am Neubaugebiet An der Golle. Mit dieser Forderung, die im Frühjahr auch schwarz auf weiß auf den Zetteln einer Unterschriftenaktion abzulesen war, rennen die Garagenbesitzer jetzt im Osterburger Rathaus offene Türen ein. Denn die Stadt hat von ihrer bisherigen Ankündigung, die Garagen zum 1. Januar 2023 in ihren Besitz zu übernehmen, Abstand genommen. Damit verbleiben die Garagen auch nach dem 1. Januar 2023 im Eigentum ihrer Besitzer, wie der stellvertretende Osterburger Bürgermeister Detlef Kränzel auf Nachfrage der Volksstimme bestätigte.