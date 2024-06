Zwei Gebäude in der Innenstadt warten auf neue Hausherren. Der Besitzwechsel hat einen konkreten Preis.

Für die Häuser an der Breiten Straße 61 und 63 in Osterburg sucht die Stadt einen neuen Eigentümer.

Osterburg/NM. - Die Notsicherungsarbeiten am Fachwerkgebäude Breite Straße 63 in Osterburg sind seit Anfang 2023 Geschichte. Nun stehen das Fachwerkhaus und sein ebenfalls vor dem Verfall geretteter Nachbar an der Breiten Straße 61 zum Verkauf.