Stadt Osterburg will mehr für Klimaschutz tun

Wo sollen in der Einheitsgemeinde Photovoltaik-Freianlagen entstehen können? Unter anderem diese Frage will die Kommune mit einem Klimaschutzkonzept beantworten.

Osterburg - Mehr Anstrengungen in Klimaschutz-Projekte vor der eigenen Osterburger Haustür fordern die Stadträte David Elsholz (Grüne) und Mathias Fritze (FDP) ein. Die von ihnen gebildete Fraktion Grüne/FDP gab deshalb den Anstoß für eine Arbeitsgruppe, in der Stadträte und Einwohner den Klimaschutz in der Einheitsgemeinde voranbringen könnten. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) unterstützt die Idee. Schulz hat bereits konkrete Vorstellungen, wo und wie sich die Arbeitsgruppe einbringen könnte.