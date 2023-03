In Osterburg und Umgebung wartet auf Tiefbauer viel Arbeit. Die Stadt will auf mehreren Holperpisten Straßenschäden beseitigen.

Stadt Osterburg will Schlaglöcher beseitigen

Schlaglöcher auf der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg.

Osterburg - Die Aufträge sind bereits vergeben. Nach Angaben von Heiko Karg aus dem städtischen Bauamt laufen in den kommenden Tagen erste Ausbesserungsarbeiten an kommunalen Straßen an. Dabei nehmen Tiefbauer insbesondere Schlaglöcher ins Visier.