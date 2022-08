Stadt plant höhere Hundesteuer

Die Hundesteuer in der Einheitsgemeinde Osterburg soll Anfang 2023 steigen. Verwaltung und ein aus Stadtpolitikern bestehender Lenkungskreis schlagen eine Erhöhung vor.

Osterburg - Hundehalter in der Einheitsgemeinde Osterburg müssen wahrscheinlich zukünftig für ihre vierbeinigen Schützlinge tiefer in die eigene Geldbörse greifen. Die Hundesteuer soll erhöht werden. Das war zuletzt Anfang 2017 der Fall. Seitdem zahlen Einwohner aus der Kernstadt jährlich 36 Euro für den ersten Hund. Tierfreunde in den Dörfern kommen günstiger weg. Von ihnen erhebt die Kommune jährlich 21 Euro für den ersten gehaltenen Hund. Noch. Denn zum Jahreswechsel könnte sich auch die Schere zwischen den unterschiedlichen Tarifen für die Kernstadt und die Landbevölkerung schließen.