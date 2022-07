Ruine Stadt reagiert auf Stillstand im früheren Osterburger Dienstleistungsbetrieb

Investoren haben Interesse an dem früheren Dienstleistungsbetrieb (DLB) in Osterburg angemeldet, doch der in Großbritannien „abgetauchte“ Besitzer der Immobilie hält sie weiter auf Distanz. So dauert das Stillleben auf der Industriebrache an. Noch. Denn nun hat die Kommune reagiert.