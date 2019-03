Es wurde heftig gefeiert in der Arneburger Stadthalle. Die Frauen – hier mit ihren Platzkarten – haben sich ihren Tag richtig schön gemacht. Foto: Gerhard Draschowski

200 Frauen haben am Freitagabend bewiesen, dass die Stadthalle Arneburg 200 feiernde Frauen aushält. Aber gerade so.

Arneburg l Frauentag an einem Freitag, gutes Essen, gutes Trinken, ein buntes Programm und vor allem 200 feierwillige Frauen – das konnte nur gelingen. Es war die dritte oder vierte Frauentagsfeier in der Arneburger Stadthalle, das erste Mal mussten die Frauen nicht auf die Uhr gucken. Tourismusbüroleiterin Evelyn Jordan hatte es gleich im Gespür, „die Karten werden schnell weg sein“. Und das waren sie. Für ein Ticket von 13 Euro bekamen die Damen zur Musik von DJ Kotte noch reichlich geboten: die Männerballette der Rochauer und Wahrburger Karnevalisten, die Rollschuh-Akrobaten „Duo Rollecsos“ aus Berlin, das Klavierspiel der Sannerin Liselotte Schulze, Live-Musik des Stendalers Daniel Projahn und des Arneburgers Heiner Balecke. Zugabe, Zugabe! Die Frauen forderten mehrmals Nachschlag. „Es war ein wunderbares Klima, die Stimmung war einfach nur super“, sagt Evelyn Jordan, die ihre linke und rechte Hand aus dem Vorbereitungsteam, Hallenwart Jens Wahrenberg und Tourismusbüro-Mitarbeiterin Petra Jamborek, auf die Bühne bat und mit einem Blumenstrauß überraschte. „Das war mir jetzt mal ein Bedürfnis“, sagte sie gestern im Nachgang.

Auch eine Tombola unterhielt die Frauen, die standesgemäß mit einem Glas Sekt empfangen wurden. Und wer ist der Braumeister hinter dem Tangermünder Zwei-Liter-Kirschbier „Dicke Dörthe“? Richtig, Christian Schulz! Katja Schütze aus Käthen wusste das am schnellsten, weswegen sie das Bier geschenkt bekam. Die Flasche sollte gleich am Tisch vernichtet werden, da gab es nicht viel Fackeln. Und für Evelyn Jordan ist nach Partyende erst um 2 Uhr morgens ohnehin längst klar: Nächstes Jahr wird der Saal wieder voll sein. Da ist der Frauentag an einem Sonntag, passt doch.