Stadtliebe: Osterburg will Partnerschaft mit Wielun (Polen) auffrischen

Osterburg - Die Stadt Osterburg möchte ihre Partnerschaft mit der polnischen Stadt Wielun vertraglich auffrischen. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der deutsch-polnischen Freundschaft. Das war eigentlich schon am 3. Oktober des vergangenen Jahres, also mitten in den Corona-Wirren, weswegen die Feierlichkeit auch ausfiel, teilt Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) mit.