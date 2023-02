Osterburg - Solarparks am Krebsweg, am Schaugraben und Bültgraben in Osterburg, dazu drei Flächen in Ballerstedt, Rossau und Zedau: Die bestehenden oder kurz vor der Fertigstellung stehenden Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Einheitsgemeinde Osterburg lassen sich derzeit noch an zwei Händen abzählen. Ihre Größe ist mit „etwas über 15 Hektar“ noch sehr übersichtlich, machte der Osterburger Bauamtsleiter Matthias Köberle deutlich. Und daran hat die Kommune durchaus ihren Anteil.