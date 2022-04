Stadtrat Seehausen lehnt 200 Meter neuen Radweg ab

Die Idee, 200 Meter zwischen dem Verteidigungsweg des Alanddeiches bis zur K 1020 von Seehausen in Richtung Geestgottberg zu befestigen, um Radfahrern mehr Sicherheit bis zum Abzweig nach Beuster zu bieten, hat ihren Charme. Aber der Seehäuser Stadtrat sieht sich an der Stelle derzeit nicht in der Pflicht zu investieren.

Foto: Ralf Franke