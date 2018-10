Bis zu 130 000 Liter fassen die Kesselwagen, die in den USA Gefahrgut auf den Schienen transportieren. Da ist viel Platz und Bedarf für sichere Trittroste, die bei Graepel gefertigt werden. Foto: Graepel

Der Metallbauer Graepel ist mittlerweile auf drei Kontinenten präsent. Vor allem der US-Markt boomt derzeit kräftig.

Seehausen l Anfang des Jahres konnte die Friedrich Graepel AG einen Großauftrag von AGCO (Allis-Gleaner Corporation) „an Land ziehen“. Womit künftig unter anderem Landmaschinen der Marken Fendt, Massey Ferguson und Challenger Sicherheitstrittroste als Ausstattung bekommen, die auch im Seehäuser Werk (mit 235 Angestellten größter Arbeitgeber in der Region) hergestellt werden. Nachdem das Wirtschaftsmagazin Focus-Money den Metallbauer Anfang des Monats für seine Lehrlingsausbildung gewürdigt hatte (wir berichteten), gibt es jetzt die nächste Erfolgsmeldung.

Der Blechspezialist mit rund 130-jähriger Unternehmensgeschichte rollt in den USA auf einen neuen Rekord zu: 35 Prozent Wachstum werden 2018 erwartet, heißt es in einer Mitteilung, in der auch darauf verwiesen wird, dass ein umfangreicher US-Eisenbahnauftrag einen wichtigen Beitrag leistet, der erst kürzlich abgeschlossen werden konnte.

Kunde ist demnach der Waggon-Riese Union Tank Car (UTLX). Das Unternehmen ist der größte Hersteller, Wartungsbetrieb und Vermieter für Tankwaggons in Nordamerika. Für alle neuen Wagen des Marktführers werden die Sicherheitsplattformen und Laufflächen künftig im Haus Graepel gefertigt. Damit zählt das Unternehmen, das neben den beiden Deutschlandstandorten Löningen (Stammsitz) und Seehausen derzeit auch in Indien Fuß fasst und die Umsatzgrenze von 100 Millio­nen Euro anpeilt, auf einen Schlag zu den Top-Zulieferern der Branche.

Gefertigt werden die Roste am US-Sitz in Omaha im Bundesstaat Nebraska. Die Platinen dafür kommen indes als Vorprodukte aus Seehausen, wo man auf Entwicklungen für die Sicherheit „unter den Füßen“ spezialisiert ist, womit Graepel die Wertschöpfung transatlantisch aufgestellt sieht. Sicherheit hat in den USA einen hohen Stellenwert. Unfälle mit Tankwaggons, die bis zu 130 000 Liter Gefahrgut fassen, haben die Öffentlichkeit sensibilisiert. Graepel verfügt über ein sehr gutes Renommee. Erstklassige Referenzen durch Zulieferaufträge für die US-Fahrzeug­industrie unterstreichen dies, heißt es abschließend.