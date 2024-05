Feuerwehrleute sind am Montagmorgen nach Gollensdorf (Landkreis Stendal) bei Arendsee ausgerückt. Schon von Weitem sahen sie eine Stallanlage lichterloh brennen.

In Gollensdorf (Landkreis Stendal) des Luftkurortes Arendsee ist eine Stallanlage niedergebrannt.

Gollensdorf - Es dämmerte bereits, als der Alarm ging. Nach Meldung um 4.09 Uhr sind Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Seehausen und aus Arendsee nach Gollensdorf geeilt. Eine Stallanlage am Rande des Dorfes (Landkreis Stendal) stand bereits in Vollbrand, als sie ankamen. „Der Brand betrifft zwei Stallgebäude“, sagt Christian Schneider von der Feuerwehr Seehausen. Unter Einsatzleitung von Danny Rieger war er von Anfang an mit vor Ort. „Unsere Aufgabe bestand darin, den angrenzenden Wald und die Scheune vor den Flammen zu schützen, mit Riegelstellung.“ Die Ställe indes konnten die Feuerwehrleute nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zum Glück befanden sich keine Tiere darin, sondern Technik, Stroh und Heu.