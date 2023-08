Am 31. August schließt das Biesebad in Osterburg seine Pforten. Betreiberin und Stammschwimmer blicken auf eine durchwachsene Saison zurück.

Die Stammschwimmer haben sich für diese Saison vom Baden in der Biese verabschiedet. Als älteste Badende stieg Karin von Schlenther (94) regelmäßig in das Flusswasser.

Osterburg - Die Saison im Biesebad in Osterburg ist fast Geschichte. Für Donnerstag steht der letzte Öffnungstag im Kalender, danach kehrt auf dem Freizeitgelände an den Werderwiesen Ruhe ein. Die Stammbaderinnen und -bader machten schon eine Handvoll Tage vorher Schluss. „Erst ging es gemeinsam ins Wasser, danach haben wir noch bei einem Picknick gesellig beisammen gesessen“, berichtet Uwe Bach über das Finale. Auch Bad-Betreiberin Annett Lenzner war bei der Abschlussrunde der zehn Stammschwimmer dabei.

Schon allein mit Blick auf das Wetter hat die Schwimmstätte eine durchwachsene Saison hinter sich. Für das Jahr 2024 hoffen die Stammschwimmer auf mehr Sommer und mehr Besucher. Dazu könnte dann auch eine neue Attraktion beitragen. Denn die Stadt Osterburg hegt die Absicht, in ein Kinderplanschbecken zu investieren. Nachdem ein entsprechendes Unterfangen in der Vergangenheit an hohen hygienischen Anforderungen scheiterte, wurden die Hürden zuletzt gesenkt. Nach diesem Signal aus dem Landratsamt in Stendal will die Stadt Osterburg handeln. Das Planschbecken soll auf dem Standort des heutigen Sandkastens entstehen. Und das erste Geld für dieses Projekt liegt schon bereit. Denn Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) hatte sich zu seinem 50. Geburtstag Geldspenden für den Bau des Planschbeckens gewünscht. Seine Gratulanten überwiesen daraufhin knapp mehr als 6000 Euro an die Stadt.