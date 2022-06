Standgebühr gestrichen: Wohnmobil-Stellplatz Seehausen wird im nächsten Jahr kostenfrei

Wohnmobile und Caravans zahlen ab 2022 keine Standgebühren mehr am Umfluter in Seehausen. Nicht, weil die Stadt etwas zu verschenken hätte, sondern weil sie sich von der Neuerung etwas verspricht.

Der Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz in Seehausen besticht durch seine Lage und Naturbelassenheit. Und er ist beliebt.

Seehausen - So ganz für „umme“ wird das Übernachten auf dem Wohnmobil- und Caravanstellplatz Seehausen nicht sein. Die Stadt wird auch im neuen Jahr Gebühren für Strom und Wasser erheben, aber die reine Stellplatzgebühr fällt weg. Das Gremium um Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) fasste den Beschluss dazu während der jüngsten Stadtratssitzung. Nachdem die Stellplatzgebühren vor nicht allzu langer Zeit erst angehoben wurden, hat der Rückzug einen besonderen Grund: Seehausen möchte Fördergeld für die Modernisierung des beliebten Stellplatzes beantragen. Voraussetzung für die Bewilligung über das RELE-Förderprogramm ist, dass der Stellplatz frei zugänglich ist und keine Standgebühren erhoben werden. Das Förderprogramm „touristische Infrastruktur“ ist laut Beschlussvorlage derzeit das einzige Programm, das zum Vorhaben passt. In Aussicht steht eine bis zu 90-prozentige Förderung der zuwendungsfähigen Kosten, die in den Vorjahren 200 000 Euro nicht übersteigen durften.