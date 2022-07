Stendaler Straße ade? Fußballer des SV Rot-Weiß Arneburg liebäugeln mit Umzug

Der Sportplatz in der Stendaler Straße Arneburg ist zu klein und hat den Rasen und die Lärmbelästigung betreffend so seine Tücken.

Arneburg - In der nächsten Saison hat die Fußballabteilung des SV Rot-Weiß Arneburg drei Mannschaften, die auf dem Großfeld spielen. Der Sportplatz an der Stendaler Straße mit einem Großfeld plus Trainingsplatz kommt noch mehr an seine Grenzen.