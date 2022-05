Straffer Haushalt 2022: Osterburg deckt Minus von 1,4 Millionen Euro aus Rücklagen

Osterburg - Es gab entspanntere Haushaltsjahre in Osterburg. Unterm Ergebnishaushalt 2022 stehen rund 1,4 Millionen Euro – leider in roter Farbe. Dieses große Minus kann die Kommune, unter anderem belastet durch weniger Steuereinnahmen, jedoch aus Rücklagen ausgleichen. Eine einmalige Kommunalpauschale vom Land in Höhe von gut 181000 Euro half, den Haushalt insgesamt etwas aufzuhellen. Nach kurzfristiger Abstimmung zwischen Einheitsgemeindebürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und den Amtsleitern wurde das Geld laut Bauamtsleiter Matthias Köberle „mit Maßnahmen untersetzt, die aufgrund der begrenzten Mittel im bisherigen Plan nicht berücksichtigt werden konnten beziehungsweise in Folgejahre verschoben werden mussten“.