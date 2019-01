In der Einheitsgemeinde Osterburg gibt es Ansätze, das Verwirrspiel um doppelte Straßennamen zu beenden. Königsmark macht den Anfang.

Osterburg l Die neuen Namen sind gefunden: Die Königsmarker Hauptstraße soll zur Chr.-von-Koenigsmarck-Straße werden, Am Mühlenberg heißt zukünftig Königsmarker Mühlenberg. Und die Dorfstraße in Rengerslage, die Feldstraße in Wasmerslage sowie die Lindenstraße in Wolterslage werden zukünftig nur noch Rengerslage, Wasmerslage oder Wolterslage heißen. Gibt der Stadtrat wie zu erwarten grünes Licht für die von Verwaltung und Königsmarker Rat gemeinsam erarbeiteten Pläne, werden die Straßen zum 1. Januar 2020 umbenannt. Ab diesem Zeitpunkt wäre die Ortschaft Königsmark beim Verwirrspiel um die doppelten oder mehrfachen Namensvetter unter den Straßen der Einheitsgemeinde aus dem Schneider.

Probleme für Retter und Zusteller

Aktuell sorgen drei Bahnhofstraßen, fünf Hauptstraßen sowie sage und schreibe zwölf Dorfstraßen innerhalb der Einheitsgemeinde dafür, dass Pakete und Briefe längst nicht immer beim richtigen Empfänger landen, Ortsfremde per Navigationsgerät in das falsche Dorf gelotst werden und Rettungskräfte im Ernstfall durchaus vor der Frage stehen, wo denn nun genau ihre Hilfe benötigt wird. Und die drei genannten Bezeichnungen sind nur Beispiele, insgesamt gibt es in der Einheitsgemeinde 20 Straßennamen, die einen oder mehrere Namensvetter besitzen.

Mit Verweis auf gesetzliche Bestimmungen, die doppelt oder mehrfach vergebene Namen für unterschiedliche Strecken innerhalb einer Kommune nicht erlauben, mahnte der Landkreis bereits 2017 gegenüber dem Osterburger Rathaus an, das 2009 im Zuge der Gründung der Einheitsgemeinde entstandene Wirrwarr durch Umbenennungen aus der Welt zu schaffen. Bürgermeister Nico Schulz (CDU) räumt Handlungsbedarf ein. Übers Knie brechen wolle er aber nichts, stellte er während der Einwohnerversammlung in Walsleben in dieser Woche klar. Im Osterburger Rathaus setzt man zuerst auf Eigenini­tiative aus den Ortschaften. Wie in Königsmark. Aber auch in Gladigau oder Meseberg gebe es bereits Aktivitäten, nannte Schulz weitere Beispiele.

Umstellung ist für Anfang 2020 geplant

Wenn, wie beabsichtigt, Anfang 2020 Königsmarker Straßen umbenannt werden, könnten also auch Strecken anderer Orte einen neuen Namen erhalten. Dass sich die Kommune für die Umbenennung bis zum nächsten Jahreswechsel Zeit lässt, liegt an den Kommunal- und Europawahlen im Frühjahr sowie der Landratswahl im Herbst 2019. Für diese Urnengänge sind die Vorbereitungen längst angelaufen, sie sollen nicht durch einen etwaigen Adressenaustausch erschwert werden, begründete der stellvertretende Einheitsgemeinde-Bürgermeister Detlef Kränzel in Walsleben.

Dort steht man Straßenumbenennungen eher skeptisch gegenüber. „Hier bei uns wird der Sinn dieser Umbenennung angezweifelt“, begründete Ortsbürgermeisterin Christine Klooß. Einwohner Mario Grünwald befürchtet, „dass so wieder ein Stück Identität für unser Dorf verloren geht“. Dem Wals­lebener stößt bitter auf, dass der Name seines Heimatdorfes bei Adressenangaben auf Briefen oder Paketen, Bestellungen oder Formularen hinten wegfällt und er stattdessen angehalten ist, den Namen der Einheitsgemeinde „Hansestadt Osterburg (Altmark)“ zu verwenden. „Mit dieser Regelung werden wir unserem Einheitsgemeinde-Slogan ,Wir leben Land‘ nicht gerecht. Und ich bin nun mal Walslebener und kein Osterburger.“ Grünwald schlug vor durchzusetzen, dass der jeweilige Ortsname der Adresse vorangestellt werden sollte. „Das würde schon genügen, um die Irrläufer bei den Zustellungen zu minimieren. Eine Umbenennung von Straßen wäre dann gar nicht mehr nötig“, fügte er hinzu.

Letztere ist in diesen Tagen für die Dörfer der Ortschaft Königsmark aber schon konkret. Und damit zeichnen sich für die Anwohner der betreffenden Straßen auch schon Kosten ab, beispielsweise für das Umschreiben von Dokumenten. Die Einheitsgemeinde selbst werde aber nicht zur Kasse bitten, stellte Nico Schulz klar. Ändern sich die Straßennamen, werden die entsprechenden Ausweisdokumente im Osterburger Einwohnermeldeamt unentgeltlich auf den neuen Stand gebracht.