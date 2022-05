Straßensanierung: Altes FDJ-Symbol ab Abzweig Esack (K1020) wird im Frühjahr neu verlegt

Wann kommt das gepflasterte FDJ-Symbol wieder auf die Straße? Ein Schönberger hat Bange, dass die Erinnerung an die Wischeaktion doch nicht wieder verlegt wird. Umsonst.

Die neue Kreuzung der K1020 am Abzweig Esack – ohne FDJ-Symbol. Es kommt im Frühjahr etwas abseits wieder auf die Straße.

Esack - Wann kommt das denkmalgeschützte gepflasterte FDJ-Symbol wieder auf die Straße? So fragt ein Schönberger Leser, der Bange hat, dass die steinerne Erinnerung an die Wischeaktion 1958 bis 1960 vielleicht doch nicht wieder an Ort und Stelle kommt. Man höre ja dies und das.