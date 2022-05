Sturmtief „Zeynep“: Feuerwehreinsätze in Arneburg-Goldbeck von Werben aus koordiniert

Werben - Es floss reichlich Kaffee in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Abends gegen 22.30 Uhr, als Sturmtief „Zeynep“ allmählich zur Höchstform auflief, meldete Michael Nix, Verbandsgemeindewehrleiter von Arneburg-Goldbeck und Werbener Ortswehrleiter, bei der Leitstelle Altmark eine so genannte Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) mit Sitz in Werben an.