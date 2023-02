Die Bauarbeiten an der Südfassade von St. Nicolai in Osterburg haben begonnen. Auch die Fenster werden restauriert, Michaela Uloth von der Holz- und Glaswerkstätten Fritzsch GmbH aus dem Erzgebirge hält ein bereits ausgebautes Element in Händen.

Osterburg - Das Wetter passte, es lag ein Duft von Frühling und Zuversicht in der Luft am Dienstagvormittag. So traf es sich auch angenehm draußen vor der St. Nicolaikirche Osterburg. Ein Gerüst zeugt dort bereits einige Tage davon, dass etwas in Gange ist: Die Kirchengemeinde Osterburg lässt die Südfassade des Gotteshauses sanieren.