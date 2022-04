Symbiose gelungen: Altmärkische Autoren versüßen in Salzkirche Werben „Lieblingsplätze“ der Wische

Werben - Das Besondere im Alltäglichen entdecken, die Altmark von ihrer schönsten Seite beschreiben - für die Mitglieder des Clubs Altmärkischer Autoren ein literarisches Vergnügen. Am Sonnabend präsentierten sie im Rahmen der Ausstellung „Lieblingsplätze“ in der Werbener Salzkirche Lieder, Gedichte und Geschichten. „So fühlt es sich also an, wenn ein Traum wahr wird“, begrüßte Grit Stange vom Verein Wische e. V. die 31 Gäste in der Kirche. Inmitten von Elblandschaft, Gärten und Frühnebel hatten die Zuhörer Platz genommen, nicht ohne vorher in die Fotoserie einzutauchen, die den Teilnehmern ihres Fotowettbewerbs zu verdanken ist. Was 2019 mit dem Aufruf seinen Anfang nahm, fand im Zusammenspiel von Wort und Bild ein Finale, wie es sich nicht nur Grit Stange gewünscht hatte.