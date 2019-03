Auch im Sommer 2019 soll in Seehausen Obst- und Gemüse an Bedürftige verteilt werden. Die Vorbereitungen in den Tafelgärten laufen.

Seehausen l 2018 verlief der Start in die Tafelgärten-Saison der Verbandsgemeinde Seehausen bekanntlich etwas holprig. 2019 hatten die Koordinatoren der Arbeitsfördergesellschaft Betzendorf indes früh Planungssicherheit. 13 Frauen und Männer (zwei mehr als 2018) kümmern sich seit Montag und noch bis Ende Oktober um verwaiste Parzellen in der Kleingartensparte „Am Ess“ sowie am Grashöfer Weg in Seehausen und in Krüden, wo das Projekt für Bedürftige einst seinen Lauf nahm.

Aland-Bürgermeister und Projektleiter Hans-Joachim Hildebrandt, der die Maßnahmen zusammen mit Lothar Ernst koordiniert, hofft in diesem Jahr auf eine bessere oder gleichmäßigere Ernte als im Ausnahmesommer 2018. Allerdings deutet sich angesichts des gewaltigen Niederschlagsdefizites schon jetzt an, dass Wasser wieder das größte Problem werden wird, weshalb momentan ein Großteil der Aufmerksamkeit den vorhandenen Brunnen gehört.

Ansonsten wächst die erste Ernte mit Winterzwiebeln schon heran. In den nächsten Tagen werde mit der Aussaat von Radieschen und Möhren begonnen. Parallel zum Beschneiden der Bäume werden derzeit die entsprechenden Flächen vorbereitet. Was ebenso für die Folienzelte gilt, in denen Tomaten und Gurken das vielfältige Angebot an Freilandobst und -gemüse ergänzen sollen. Neu in diesem Jahr wird ein Frühbeet sein, in dem die Gartenleute selbst ihre Jungpflanzen ranziehen wollen. Und: Ja, auch Blumen sollen in diesem Jahr wieder im Angebot sein, um die Auslage beim Verteilen der Ernte etwas freundlicher zu gestalten.

Freundlicher soll ebenso die Ansicht der Ausgabestelle werden, die nach der Premiere 2018 wieder in einer Garage der Stadt auf dem Kirchhof an der Einfahrt von der Steinstraße eingerichtet werden soll. Die Decke wird in den kommenden Tagen noch abgehangen und der ganze Raum gemalert. Außerdem soll die Ausgabestelle Regale bekommen. Überhaupt wolle man dieses Mal bei der Präsentation der Ernte nicht nur auf Masse, sondern auch auf Qualität setzten, bekräftigt Hildebrandt im Gespräch mit der Volksstimme.

Beginn Ende Mai

Die regelmäßige Ausgabe von Gemüse und Obst wird voraussichtlich Ende Mai beginnen. Kleineren Mengen gehen bis dahin vor allem an die Kitas der Region. Die Türen der Tafel-Garage sollen sich voraussichtlich wieder donnerstags am Vormittag öffnen. Genaueres werde rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben.

Die Einnahmen – manche Leute wollen eine Kleinigkeit geben – werden wieder gespendet. 2018 ging das Geld an den Waldbadförderverein.