Tankstelle bleibt Werben erhalten

Werbens Bürgermeister Bernd Schulze (links) bedankt sich bei Markus Langbehn, Serviceleiter bei VR Plus Altmark-Wendland, für die Investition in die Tankstelle der Elbestadt. Damit bleibt die Einrichtung Werben für die kommenden Jahre erhalten.

Werben - Werbens Bürgermeister Bernd Schulze ist erleichtert. Er hatte sich mit Verbandsgemeinde-Bürgermeister René Schernikau für den Erhalt der in der Seehäuser Straße in Werben gelegenen Tankstelle eingesetzt. Nun ist es amtlich: Nach Investitionen am Standort wird die VR Plus Altmark-Wendland die Einrichtung weiter betreiben.