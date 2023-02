Die Verkehrsführung in Wahrenberg ist dank unregelmäßiger Siedlungs- und Straßenstruktur schwierig. Eine 30-km/h-Zone könnte die Vorfahrtsregelung an rund 40 Schnittstellen des Storchendorfes an der Elbe vereinfachen, Gebots- sowie Hinweisschilder überflüssig machen und so für mehr Ruhe, aber auch Sicherheit sorgen.

Foto: Ralf Franke