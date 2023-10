Die Bühne bei The Voice of Germany hat Fritz Speck aus dem Kreis Stendal erobert. Das 18-jährige Gesangstalent gibt ein Zusatzkonzert und rockt die Kirche in Beuster bei Seehausen.

"The Voice of Germany"-Kandidat aus der Altmark rockt die Kirche in der Heimat

Fritz Speck, der Voice-of-Germany-Star aus dem Kreis Stendal, auf dem Plakat für die Konzertankündigung am 21. Oktober 2023 in seiner Heimatregion.

Stendal (ru/vs) - Ein Zusatzkonzert mit einem außergewöhnlichen jungen Musiker: Fritz Speck aus "The Voice of Germany" rockt die Kirche in Beuster bei Seehausen im Kreis Stendal, am Sonnabend, 21. Oktober, ab 17 Uhr.

Wie der Förderverein St. Nikolaus Kirche Beuster als Veranstalter mitteilt, wird Fritz Speck in diesem Konzert sein Talent unter Beweis stellen, darunter den Titel aus seinem beeindruckenden TV-Auftritt "5 Meter Mauern" aus der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" singen. Auch wird das 18-jährige Gesangstalent aus Polkern die Vielfalt seines Repertoires präsentieren.

Im Video: Fritz Speck aus der Altmark ist bei "The Voice of Germany" dabei

Fritz Speck mit seiner Band "Carpenter & Bacon" tritt bei The Voice of Germany auf Sat.1 auf. (Kamera: Berit Boetzer, Schnitt: Christian Kadlubietz).

Fritz Speck hat die Coaches von The Voice of Germany mit seinem Auftritt am Klavier und seiner einzigartig tief-rauen Stimme überzeugt. Als Teil der Familienband „Carpenter & Bacon“, die musikalisch Soul, Blues, Rock und Pop verbindet, hat er auf zahlreichen Bühnen sein Können gezeigt. Alle vier Coaches - Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz sowie Shirin David, – hatten Interesse an dem Talent aus der Altmark.

Carpenter & Bacon spielt 2020 bei der Premiere der Osterburger Musiknächte im Biesebad im Landkreis Stendal. Foto: Stephan Metzker

Fritz Speck selbst beschreibt die Erfahrung bei "The Voice of Germany" als "ein geiles Gefühl", er entschied sich für das Team von Shirin David. Für das Zusatzkonzert in der Kirche Beuster ist eine Sitzplatzreservierung erwünscht und möglich unter kontakt@foerderverein-beuster.de oder telefonisch Montag bis Sonnabend von 11-15 Uhr unter 03939/797458.