Tierschutzverein Stendal kastriert rund 400 Streuner pro Jahr

Ein Bürger meldete der Stadt Osterburg eine Katzenplage in Erxleben, das Ordnungsamt war schneller. Es ließ die herrenlosen Tiere bereits kastrieren – und wieder aussetzen. Mit Hilfe des Altmärkischen Tierschutzvereins, dessen Leiterin Osterburg als „vorbildlich“ bezeichnet.

Ein Katze auf dem Großen Markt in Osterburg. Koordiniert über die Stadt wurden in diesem Jahr 22 Streuner kastriert.

Osterburg - Die Nachricht im städtischen Meldeportal „Sag’s uns einfach“ ist auf den 14. Oktober datiert. Es heißt darin: „Seit einigen Tagen nimmt die Katzenplage in Erxleben (Möckern) wieder extrem zu. Abends und am Tage kann man in Möckern mindestens 10 bis 12 (herrenlose) Katzen herumstreunern sehen.“