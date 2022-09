Was tun? Tote Fische im Aland Seehausen beklagt

Etliche tote Fische in der Entengrütze des Sommers: Florian Danks, sachkundiger Einwohner im Bauausschuss Seehausen, möchte dieses mittlerweile jährliche Szenario nicht mehr so hinnehmen. Zumindest wünscht er sich öffentliche Aufklärung, am besten aber ein Konzept für die Zukunft.