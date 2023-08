Der einzige Trinkwasserbrunnen in Osterburg sprudelt seit Corona nicht. Dabei wird er dringend gebraucht, um eine neue bundesweit geltende Regelung zu erfüllen. Defekt ist er nicht. Was dann?

So einsam wie auf diesem Foto ist es um den einzigen Trinkbrunnen in der Stadt Osterburg bestellt. Fern ab vom Publikumsverkehr in der Breiten Straßen steht die Erfrischungsquelle, die seit Corona außer Betrieb ist, heißt es auf dem Bauamt.

Osterburg - Die Stadt Osterburg im Kreis Stendal muss Farbe bekennen. Es ist von der Bundesregierung beschlossene Sache, dass in Städten Trinkwasserbrunnen angeboten werden müssen. Einen Trinkbrunnen hat die Kleinstadt in der Altmark längst, doch er sprudelt nicht.

Die neue Regelung aus dem Bundesgesundheitsministerium besagt auch, dass die Brunnen beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen aufgestellt werden, sofern dies technisch machbar ist und dem lokalen Bedarf entspricht.

Der Trinkbrunnen in Osterburg im Kreis Stendal – feines Design – ist versiegt. Vor Inbetriebnahme muss eine Fachfirma ran, heißt es aus dem Bauamt. Foto: Regina Urbat

Osterburg hat Bedarf. Um so leidiger ist es, das aus dem Trinkwasserbrunnen, einen vom Design her schmucken und modernen und in direkter Nachbarschaft zum Rathaus, seit Jahren kein Wasser sprudelt. Außerdem ist der Ort, wo er sich befindet, fragwürdig.

Wo ein zweiter Trinkwasserbrunnen in Osterburg aufgestellt werden soll

Darauf verwies unlängst Rainer Moser (Freie Stadträte) in einer Stadtratssitzung und erinnerte erneut an einen Antrag. Demnach soll seitens der Stadtverwaltung geprüft werden, wo in Osterburg ein zweiter Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden kann. Gleichzeitig wollte Rainer Moser wissen, was der Grund für den versiegten Trinkbrunnen auf dem Gehweg zwischen Großer und Kleiner Markt sei.

„Er ist defekt“, entgegnete Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und hielt bei der Standortfrage entgegen, dass der Brunnen gleich neben der Bank gern von Gymnasiasten genutzt wurde.

Selbst wenn das „stille Wasser“ vis a vis des Neptunbrunnens wieder sprudelt, „bleibt das Problem Hygiene“, warf Bernd Riedner (AfD) ein. Er regte an, dass bei Hitze aus den Restaurants heraus den Leuten Mineralwasser kostenfrei gereicht wird. Die Vorstellung schien zu schmeicheln. Rainer Moser ergriff erneut das Wort und ging auf das „Problem Hygiene“ ein: „In ganz Europa gibt es Trinkwasserbrunnen - ohne Probleme.“

Zurück zum Bundesbeschluss vom 10. August 2022, der so und so in Osterburg umgesetzt werden muss. Heißt, der bestehenden Trinkbrunnen am Rathaus muss zum Sprudeln gebracht werden. Für einen zweiten wird im Bereich der Einkaufsstraße Breite Straße ein Standort gesucht und der finanzielle Aufwand dafür geprüft. An Letzterem wird gearbeitet, versicherte Bauamtsleiter Mathias Köberle gegenüber der Volksstimme.

Bauamtsleiter erklärt, warum der Trinkwasserbrunnen gar nicht defekt ist

Zum defekten Trinkwasserbrunnen teilte Köberle mit, dass er gar nicht defekt sei, sondern mit Ausbruch der Corona-Pandemie abgestellt wurde. Somit müsste er nicht repariert, sondern nur wieder in Betrieb genommen werden.

So einfach, wie es klingt, ist es jedoch nicht. Das bestätigte Köberle und begründete: „Der Brunnen muss durch ein Fachunternehmen vor einer Inbetriebnahme desinfiziert werden.“ Wann desinfiziert wird, dazu gab Mathias Köberle keine Auskunft. Auf die Frage, wann der Trinkbrunnen am Großen Markt in Osterburg wieder sprudeln könnte, teilte er mit: „Jedes Jahr vom zeitigen Frühjahr bis späten Herbst (Frostfreie Jahreszeiten).“